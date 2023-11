Μπορέλ: «Έγκλημα πολέμου» η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Κατηγορηματική απάντηση στο εάν η επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ είναι «έγκλημα πολέμου» έδωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Χατακτηριστικά ερωτηθείς εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει πως αυτό που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτώβρη είναι έγκλημα πολέμου, απάντησε ξεκάθαρα«ναι, το θεωρούμε έγκλημα πολέμου επειδή σκότωσε αμάχους με αυτό τον προφανή τρόπο, χωρίς κανένα λόγο, σκοτώνοντάς τους μόνο επειδή βρίσκονταν εκεί, όχι για κάποιον άλλον λόγο».

Για την κατηγορία που προσάπτεται στο Ισραήλ από τον αραβικό κόσμο, λόγω της ισχυρής αντίδρασης απέναντι της Χαμάς, ανέφερε πως «δεν είμαι δικηγόρος, αλλά υπάρχει ένα Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που θα ερευνήσει».

The EU's Foreign Policy Chief Josep Borrell faces social media backlash after a viral Al Jazeera Arabic interview. He labels Hamas' Oct. 7 attack on Israel a war crime, but when questioned about Israel's attacks on Gaza, he responds, 'I'm not a lawyer.'" ⤵️ pic.twitter.com/e07nvaxtcb