Μπλίνκεν: Σημαντικός μας σύμμαχος η Ελλάδα

Την εκτίμηση των ΗΠΑ για τις προσπάθειες της Ελλάδας ως σύμμαχος και εταίρος του ΝΑΤΟ εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερωικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις. Η ανακοίνωση ακολούθησε τη συνομιλία που είχαν σήμερα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για το ΝΑΤΟ και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ολόκληρη η δήλωση του Νεντ Πράις

«Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε σήμερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο υπουργός και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης συζήτησαν τις προσπάθειες υποστήριξης της ασφάλειας της Ουκρανίας εν μέσω του αδικαιολόγητου και απρόκλητου πολέμου της Ρωσίας και τη σημασία της προώθησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση για τις προσπάθειες της Ελλάδας ως βασικού συμμάχου και εταίρου του ΝΑΤΟ».

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για εποικοδομητικό διάλογο κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκε η στενή συνεργασία «για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί κατά της Ρωσίας, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter.

Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.