Α. Μπλίνκεν: Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας αξίας 725 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στην Ουκρανία νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 725 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να ενισχύσουν τον αγώνα της εναντίον των Ρώσων εισβολέων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/12) ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν.

Η νέα δέσμη στρατιωτικής βοήθειας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πυραύλους Stinger και HIMARS, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και νάρκες, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Πενήντα ημέρες πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση Μπάιντεν θέλει «να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία έχει τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις», τονίζει ο Άντονι Μπλίνκεν σε ανακοίνωση.

Today, I am announcing the delivery of $725 million in additional weapons and equipment for Ukraine’s defense. The United States and more than 50 nations stand united with Ukraine.