Μπλίνκεν: Καταδικάζει τα γεγονότα στο Β. Κόσοβο - Προειδοποιεί την Πρίστινα για «συνέπειες»

Τη στάση της κυβέρνησης του Κοσόβου καταδίκασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επειδή απέκτησε πρόσβαση δια της βίας σε δημαρχεία τεσσάρων πόλεων και κάλεσε τον πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι να αλλάξει πορεία.

Στην ανακοίνωσή του ο Μπλίνκεν σημειώνει ότι οι ενέργειες του Κοσόβου αντίκεινται στις συμβουλές των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων και «κλιμάκωσαν απότομα και άσκοπα την ένταση, υπονομεύοντας τις προσπάθειές μας για την εξομάλυνση των σχέσεων» μεταξύ της Πρίστινας και του Βελιγραδίου. Οι εξελίξεις αυτές «θα έχουν συνέπειες για τις διμερείς σχέσεις μας με το Κόσοβο», πρόσθεσε.

Στις πόλεις Βόρεια Μιτρόβιτσα, Ζβέτσαν, Λεποσάβιτς και Ζούμπιν Πότοκ διεξήχθησαν δημοτικές εκλογές στις 23 Απριλίου, τις οποίες οι Σέρβοι, που αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό, μποϊκόταραν με αποτέλεσμα να εκλεγούν δήμαρχοι αλβανικής εθνότητας. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν αναγνωρίστηκε από τους εκπροσώπους της σερβικής κοινότητας.

Οι Σέρβοι ζητούν να διεξαχθούν εκλογές αφού συσταθεί πρώτα η Ένωση Σερβικών Δήμων, μία υποχρέωση που ανέλαβε η Πρίστινα το 2013 με τη Συμφωνία των Βρυξελλών αλλά αρνείται να υλοποιήσει.

Σήμερα, Σέρβοι πολίτες περικύκλωσαν τα δημαρχεία εμποδίζοντας την είσοδο των νέων δημάρχων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στις πόλεις αυτές με εντολή «να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των θεσμών». Στην πόλη Ζβέτσαν η αστυνομία κάνοντας χρήση δακρυγόνων κατάφερε να απωθήσει τους Σέρβους και εισήλθε στο κτήριο.

We strongly condemn the actions by the Government of Kosovo that are escalating tensions in the north and increasing instability. We call on Prime Minister @albinkurti to immediately halt these violent measures and refocus on the EU-facilitated Dialogue.