Μπλίνκεν: Επίσκεψη στο Κίεβο εν μέσω ρωσικής επίθεσης στο Χάρκοβο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφθασε σήμερα Tρίτη στο Κίεβο, για την πρώτη επίσημη επίσκεψη ανώτερου αξιωματούχου της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην Ουκρανία μετά την έγκριση από το Κογκρέσο πακέτου στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας ύψους 61 δισ. δολαρίων, που περίμενε ανυπόμονα η ουκρανική κυβέρνηση από το φθινόπωρο.

Η επίσκεψη, που δεν αναγγέλθηκε δημόσια για λόγους ασφαλείας, έχει σκοπό να ενισχυθεί η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στο Κίεβο, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με ακατάπαυστους βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις του στρατού της Ρωσίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

I returned to Kyiv today to demonstrate our unwavering support for Ukraine as they defend their freedom against Russian aggression. pic.twitter.com/7ruIw6GgVd