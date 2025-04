Χάος σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία - «Μπλακ άουτ» παρέλυσε συγκοινωνίες και επικοινωνίες (vid)

Μεγάλης έκτασης διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται από νωρίς το μεσημέρι σε τμήματα της Ισπανίας, της Γαλλίας της Πορτογαλίας, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης.

Η ισπανική κυβέρνηση συγκάλεσε συνάντηση αντιμετώπισης κρίσης στα κεντρικά γραφεία της Red Electrica, τόνισε η El Pais.

Ισπανικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ανέφεραν ότι μέρος του μετρό της Μαδρίτης υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Εκκενώνονται επίσης τμήματα του δικτύου μετρό της ισπανικής πρωτεύουσας.

‼️🇪🇸🇵🇹 Blackout in Spagna e Portogallo, interrotta l’erogazione di energia elettrica in entrambi i Paesi, evacuata la metropolitana di Madrid, traffico in tilt per i semafori spenti e voli bloccati, cause ancora sconosciute. pic.twitter.com/NchpqP176Q — Vond (@vondmedia) April 28, 2025

Η ισπανική εταιρεία σιδηροδρόμων E-Redes ανακοίνωσε ότι στις 12:30 ώρα Ισπανίας (13:30 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε μπλακάουτ σε όλη τη χώρα, ακινητοποιώντας όλα τα τρένα. Ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Electrica ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις εταιρείες ενέργειας για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδρότηση.

«Πρόκειται για ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τόνισε.

➡️ Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular.



➡️ Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo.



Seguiremos informando. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025

Ολόκληρα αεροδρόμια και συστήματα μετρό έχουν σταματήσει να λειτουργούν σε μεγάλες πόλεις, βυθίζοντας την Ισπανία και την Πορτογαλία στο χάος.

Ο ισπανικός διαχειριστής αερογραμμών Aena ανακοίνωσε πως υπάρχουν προβλήματα σε ισπανικά αεροδρόμια, λόγω του μπλακάουτ. Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης έχουν ενεργοποιηθεί.

Το αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ το μετρό της Βαλένθια ανακοίνωσε την αναστολή όλων των δρομολογίων του.

Τα δεδομένα από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας καταγράφουν τεράστια πτώση της κατανάλωσης μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ολόκληρες πόλεις, όπως η Σεβίλλη, η Βαρκελώνη και η Παμπλόνα, εξακολουθούν να επηρεάζονται από τη διακοπή ρεύματος.

❗️🇪🇸⚡️🇫🇷 - On April 28, 2025, Spain and parts of France experienced a brief, widespread power outage lasting only a few seconds.



This blackout disrupted internet access and other services, including 5G networks, for all users in the affected areas.



Services have since been… pic.twitter.com/lcF4viFSKi — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

Σαστισμένοι κάτοικοι έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστούν εικόνες και πληροφορίες για τις διακοπές ρεύματος, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι επηρεάστηκαν και περιοχές της Γαλλίας.

Ορισμένοι μιλούν για πλήρη διακοπή ρεύματος και κινητής τηλεφωνίας στη Μαδρίτη και τη Λισαβόνα, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι οι βιντεοκλήσεις με ανθρώπους σε όλη την Πορτογαλία διεκόπησαν ξαφνικά.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.



The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025

Μια «μαζική» διακοπή ρεύματος επηρεάζει «ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο» και μέρος της Γαλλίας, τόνισε ο φορέας του πορτογαλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πορτογαλική αστυνομία δήλωσε ότι τα φανάρια επηρεάστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, το μετρό έκλεισε στη Λισαβόνα και το Πόρτο και τα τρένα δεν λειτουργούσαν.