Μπέσεντ: Η οικονομική πίεση μπορεί να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Κυριακή ότι η επιβολή επιπλέον οικονομικής πίεσης από την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να ωθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters, μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι «αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ προχωρήσουν σε νέες κυρώσεις, καθώς και σε δευτερογενείς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως, και αυτό θα φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των συνομιλιών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «είναι προετοιμασμένη να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία», αλλά υπογράμμισε την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ δράσουν από κοινού, τότε βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου: Πόσο μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός σε σχέση με το πόσο μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του να σταματήσει τον πόλεμο, παρά την αρχική του πρόβλεψη ότι θα έφερνε γρήγορα ειρήνη μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο.

Μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να επιβάλει νέες κυρώσεις σε Ρωσία και Κίνα (μεγάλο αγοραστή ρωσικού πετρελαίου), αλλά έχει αυξήσει σημαντικά τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία, που επίσης αποτελεί κορυφαίο καταναλωτή ρωσικής ενέργειας.