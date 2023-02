Μπαλόνια τώρα και στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο - Τα σενάρια των Αμερικανών

To φαινόμενο του μυστηριώδους μπαλονιού εξαπλώνεται και στην Ευρώπη τη στιγμή που μένουν αναπάντητα πολλά ερωτηματικά για την προέλευση των καταρριφθέντων «κατασκοπευτικών μπαλονιών» και άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με φόντο τις κατηγορίες σε βάρος του Πεκίνου για στόλο εναέριας παρακολούθησης.

Το σύστημα επιτήρησης της ρουμανικής πολεμικής αεροπορίας εντόπισε ένα εναέριο αντικείμενο που έμοιαζε με μετεωρολογικό μπαλόνι να πετά στον εναέριο χώρο της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Δύο αεριωθούμενα MiG 21 LanceR μετέβησαν στην περιοχή στη νοτιοανατολική Ρουμανία 10 λεπτά μετά τον εντοπισμό, αλλά δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία του αντικειμένου, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το αερόστατο πετούσε σε ύψος 11.000 μέτρων.

Η παρατήρηση στη Ρουμανία έρχεται εν μέσω διπλωματικής διαμάχης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας μετά την κατάρριψη από τις ΗΠΑ ενός ύποπτου κινεζικού κατασκοπευτικού αερόστατου στις 4 Φεβρουαρίου.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα πληρώματα των αεροσκαφών παρέμειναν στην περιοχή για 30 λεπτά πριν επιστρέψουν στη βάση, αφού δεν έλαβαν οπτική επιβεβαίωση ή επιβεβαίωση από το ραντάρ, του στόχου.

Η παρατήρηση στη Ρουμανία σημειώθηκε επίσης την ίδια ημέρα που η Μολδαβία, η οποία συνορεύει με τη Ρουμανία και την Ουκρανία, έκλεισε για λίγο τον εναέριο χώρο της για αδιευκρίνιστους λόγους ασφαλείας, αν και το ρουμανικό υπουργείο δεν συνέδεσε τα γεγονότα στην ανακοίνωσή του.

Aerial target similar to a weather balloon detected today at 12.30PM flying over SE Romania 🇷🇴 (altitude ~11,000m/36,000ft), according to Romanian MoD. No visual confirmation. pic.twitter.com/QqXwKL8E6R