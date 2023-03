Μπάιντεν: Ζητά περιορισμό οπλοκατοχής μετά τη φονική επίθεση στο Νάσβιλ

Στον απόηχο της σημερινής επίθεσης σε ιδιωτικό σχολείο του Νάσβιλ στην πολιτεία του Τενεσί - με απολογισμό επτά νεκρούς (τρία παιδιά, τρεις ενήλικους και η δράστης) - ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε εκ νέου από το Κογκρέσο να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σταματήσουμε την ένοπλη βία», είπε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Κομματιάζει τις κοινότητές μας, κομματιάζει την ίδια την ψυχή του έθνους μας». Αναφερόμενος ειδικότερα στις επιθέσεις σε σχολεία, τόνισε ότι «πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τα σχολεία μας, ώστε να μην μετατραπούν σε φυλακές».

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένως απευθύνει εκκλήσεις για την απαγόρευση των επιθετικών όπλων και τον περιορισμό της οπλοκατοχής. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια με σκοπό την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου προσκρούει στα πανίσχυρα λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής και σε Ρεπουμπλικάνους που τα στηρίζουν.

«Πόσα παιδιά ακόμη πρέπει να δολοφονηθούν προτού οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο αναλάβουν δράση για να εγκριθεί ο νόμος περί απαγόρευσης των επιθετικών όπλων, να κλείσουν τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα ελέγχου του ιστορικού (των αγοραστών) ή να απαιτήσουν την ασφαλή αποθήκευση των όπλων;», είπε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας ότι συνεργάτες του προέδρου Μπάιντεν βρίσκονται σε επαφές με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σημερινή επίθεση στο σχολείο του Νάσβιλ.

Νάσβιλ: 7 νεκροί, μεταξύ αυτών τρία παιδιά

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές όταν σε σχολείο του Νάσβιλ στις ΗΠΑ, σημειώθηκε επίθεση με πυρά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών παιδιών. Μεταξύ των συνολικά επτά νεκρών είναι η γυναίκα δράστης και ακόμα τρεις ενήλικες.

BREAKING: Alleged gunman in Nashville school shooting was female who entered through a side entrance of the school, armed with at least "two assault-type rifles and a handgun," officials say.



"We are efforting now to identify her." https://t.co/J8fihPNR3n pic.twitter.com/ZmbIMTg6YS — ABC News (@ABC) March 27, 2023

#BREAKING: Gunman among multiple people dead following mass shooting incident at Covenant School in Nashville, Tennessee; major emergency operation underway pic.twitter.com/O9O4k2GXCI — I.E.N. (@BreakingIEN) March 27, 2023

Το συμβάν καταγράφηκε στο ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο The Covenant School. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα δράστης 28 ετών, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, έχασε τη ζωή της.

Τον θάνατο των τριών παιδιών ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου Monroe Carell Jr. Children's Hospital, όπου μεταφέρθηκαν, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό κανάλι WKRN-TV.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Νάσβιλ ανέφερε στο Twitter ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες». Οι γονείς των μαθητών ενημερώθηκαν να συγκεντρωθούν σε γειτονική στο σχολείο εκκλησία.

Το Covenant School, που ιδρύθηκε το 2001, υπάγεται στην Εκκλησία Covenant Presbyterian Church του Νάσβιλ, και φοιτούν σε αυτό 200 μαθητές, προσχολικής ηλικίας έως και 6ης τάξης του Δημοτικού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχολείου.

JUST IN: At least 3 children killed in shooting at private Christian elementary school in Nashville, a local hospital confirms. The shooter was killed by police. https://t.co/YgHge5sZ6b pic.twitter.com/p7ZPdwFTCY — CNN (@CNN) March 27, 2023

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Τα παιδιά μας δεν πρέπει να πεθαίνουν έτσι

«Δεν θα έπρεπε να ζούμε έτσι και τα παιδιά μας δεν πρέπει να πεθαίνουν έτσι», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος σε ανάρτησή του μετά το τραγικό συμβάν.

Στην ανάρτησή του ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει: «Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα το πρόσωπο κάθε δολοφονημένου παιδιού και να αποφασίσουμε τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να ζούμε έτσι και τα #παιδιά μας δεν θα έπρεπε να πεθαίνουν έτσι. Οι προσευχές μας για τους κατοίκους του Νάσβιλ και τις οικογένειες όλων των σφαγιασθέντων».