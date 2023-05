Μπάιντεν: Tιμά την επέτειο του μακελειού σε σχολείο του Τέξας (pics)

O Τζο Μπάιντεν τίμησε την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο την επέτειο του μακελειού που διαπράχθηκε πριν από έναν χρόνο σε σχολείο της πόλης Ουβάλντε, στην πολιτεία Τέξας (νότια), καλώντας για νιοστή φορά να γίνει αυστηρότερος ο έλεγχος των όπλων στη χώρα.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, που έμοιαζε επίσης συγκινημένη, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «αληθινά σκληρή μέρα» για τις οικογένειες που «κομμάτιασε» η σφαγή, μπροστά σε 21 λευκά κεριά, ένα για καθένα από τα θύματα, τα δεκαεννιά παιδιά και τις δύο δασκάλες που δολοφόνησε 18χρονος στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ.

«Το να θυμόμαστε είναι σημαντικό, είναι επίσης οδυνηρό», δήλωσε ο Δημοκρατικός πολιτικός, 80 ετών, γνωστός για την αλληλεγγύη που δείχνει σε κάθε οικογένεια που πενθεί, καθώς έχασε δυο παιδιά, μια κόρη όταν ήταν ακόμα μωρό κι έναν γιο που είχε ενηλικιωθεί.

Για ακόμα μια φορά, κάλεσε να προωθηθούν «νόμοι κοινής λογικής για τα όπλα», ιδίως να απαγορευτούν τα ημιαυτόματα τουφέκια εφόδου AR-15, που είναι πολύ διαδεδομένα στις ΗΠΑ.

«Πάρα πολλοί χώροι της καθημερινής ζωής έχουν μετατραπεί σε τόπους σφαγών» στην Αμερική, κατήγγειλε ο αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας επίσης στην ομιλία του πως τα όπλα είναι πλέον η κυριότερη αιτία θανάτου παιδιών στη χώρα.

«Παντού ακούμε το ίδιο πράγμα: ‘Κάντε κάτι. Για τ’ όνομα του Θεού, σας παρακαλούμε κάντε κάτι!’», επέμεινε.

Η έκκληση του κ. Μπάιντεν, όσο παθιασμένη κι αν ήταν, δεν υπάρχει πρακτικά καμιά πιθανότητα να οδηγήσει σε απτές μεταρρυθμίσεις. Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντιμετωπίζουν με εχθρότητα οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει αυστηρότερη η νομοθεσία για τα όπλα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασε και πάλι τη λύπη του για το τραγικό συμβάν γράφοντας:

«Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που το δημοτικό σχολείο Robb στο Uvalde του Τέξας μετατράπηκε σε άλλη μια τραγωδία στην Αμερική.

Ένας χρόνος χαμένων γενεθλίων.

Ένας χρόνος με τις καθημερινές χαρές - το χαμόγελό του, το γέλιο της - που χάθηκαν.

Σήμερα, θρηνούμε τα 19 παιδιά και τους δύο εκπαιδευτικούς που μας έκλεψε η ένοπλη βία»

