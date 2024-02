Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Να εγγυηθείς την ασφάλεια του πληθυσμού στη Ράφα

Ο Τζο Μπάιντεν προέτρεψε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, εντός της Λωρίδας της Γάζας, «χωρίς αξιόπιστο και εφικτό σχέδιο» για την προστασία του πληθυσμού, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο Αμερικανός πρόεδρος «επανέλαβε την άποψή του, σύμφωνα με την οποία μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα δε θα πρέπει να διεξαχθεί χωρίς αξιόπιστο και πραγματοποιήσιμο σχέδιο ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια του ενός και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο εκεί», αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση σε ανακοίνωση.

Η τηλεφωνική συνομιλία του Μπάιντεν με τον Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα είναι «υπερβολική».

Η συνομιλία επικεντρώθηκε και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων από την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς μετά την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι υπηρεσίες αρωγής δηλώνουν ότι μια επίθεση στη Ράφα θα ήταν καταστροφική.

Νετανιάχου: Όσοι λένε να μην επιτεθούμε στη Ράφα, ουσιαστικά λένε να χάσουμε τον πόλεμο

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στηλίτευσε την Κυριακή τις εκκλήσεις που δέχεται το Ισραήλ να αποφύγει τη διεξαγωγή στρατιωτικής επίθεσης εντός της Ράφα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «όσοι λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε στη Ράφα, ουσιαστικά λένε να χάσουμε τον πόλεμο. Κρατήστε τη Χαμάς εκεί».

Παρά τον διεθνή συναγερμό για το ενδεχόμενο μακελειού σε μια πόλη που είναι γεμάτη με περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, ο πρωθυπουργός δήλωσε στην εκπομπή "This Week with George Stephanopoulos" του ABC News ότι η επίθεση είναι το κλειδί για τη συντριβή της Χαμάς, της τρομοκρατικής οργάνωσης που κυβερνά τη Γάζα για περισσότερα από 16 χρόνια.

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε επίσης, ότι το Ισραήλ θα φροντίσει για την «ασφαλή διέλευση του άμαχου πληθυσμού» εν όψει της αναμενόμενης επίθεσης και απέρριψε τους φόβους για «καταστροφή».

«Επεξεργαζόμαστε ένα λεπτομερές σχέδιο για να το κάνουμε αυτό», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Δεν είμαστε, δεν είμαστε επιπόλαιοι σε αυτό το θέμα. Η νίκη είναι εφικτή. Θα το κάνουμε».





#Watch: Netanyahu's statement to ABC regarding the Rafah operation:



“Victory is within reach, we will

do it while providing safe passage…” pic.twitter.com/ZBj3T5yzKt — Open Source Intel (@Osint613) February 11, 2024



Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους Times of Israel, καθώς οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανέμεναν την εντολή να επιχειρήσουν επί τόπου στη Ράφα, στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας των IDF συνέχισαν να μάχονται κατά της Χαμάς στη νότια Γάζα και η 162η Μεραρχία πραγματοποίησε μικρότερες επιδρομές στην κεντρική και βόρεια Γάζα. Ταυτόχρονα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και το ισραηλινό ναυτικό πραγματοποίησαν πλήγματα σε διάφορους στόχους της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Μάλιστα, η ταξιαρχία Nahal εντόπισε και εξουδετέρωσε τρομοκράτες της Χαμάς που παρακολουθούσαν τους IDF.





כוחות אוגדה 98 ממשיכים לחסל מחבלים ולטהר מרחבים מתשתיות טרור במערב חאן יונס במקביל לפשיטות של אוגדה 162 במרכז ובצפון הרצועה. לוחמי זרוע הים תקפו מספר מטרות טרור כחלק מהסיוע לכוחות המתמרנים >> pic.twitter.com/MEX6LRvmfp — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 11, 2024



(Πηγή φωτογραφίας: X / IDF)



Οι αντιδράσεις χωρών

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η επιχείρηση περιπλέκεται περαιτέρω έπειτα από τις ανησυχίες της Αιγύπτου, εν μέσω φόβων ότι οι Παλαιστίνιοι που διαφεύγουν από τη Ράφα θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να περάσουν στο Σινά. Η Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η επί δεκαετίες ειρηνευτική συνθήκη μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ θα μπορούσε να ανασταλεί σε μια τέτοια περίπτωση.

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν επίσης το Σάββατο την ανησυχία τους για μια πιθανή ανθρωπιστική καταστροφή στη Ράφα, εάν προχωρήσει μια επίθεση. Ο Νετανιάχου φέρεται να εκτιμά ότι δεδομένης της διεθνούς πίεσης, το Ισραήλ έχει μόνο έναν μήνα στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει την επιχείρηση, συγκεκριμένα πριν από το Ραμαζάνι που αρχίζει το Μάρτιο και τείνει να είναι μια περίοδος αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

Ο επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Josep Borrell δήλωσε το Σάββατο ότι μια επίθεση στη Ράφα θα ήταν μια «ανείπωτη ανθρωπιστική καταστροφή» και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει «σοβαρές εντάσεις με την Αίγυπτο».

«Η επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων και την αναστολή των εχθροπραξιών είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί μια αιματοχυσία», έγραψε στο Χ.

I echo the warning by several EU member states that an Israeli offensive on Rafah would lead to an unspeakable humanitarian catastrophe and grave tensions with Egypt.



Resuming negotiations to free hostages and suspend hostilities is the only way to avert a bloodshed. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2024

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» για την προοπτική μιας ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα.

Σε δήλωσή του στο X, είπε ότι οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως, ώστε να μπορέσει να εισέλθει βοήθεια και να απελευθερωθούν οι όμηροι, και στη συνέχεια να ακολουθήσει «πρόοδος προς μια βιώσιμη, μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Deeply concerned about the prospect of a military offensive in Rafah – over half of Gaza’s population are sheltering in the area.



The priority must be an immediate pause in the fighting to get aid in and hostages out, then progress towards a sustainable, permanent ceasefire. — David Cameron (@David_Cameron) February 10, 2024

Η υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Χάνκε Μπρούιν Σλοτ, σε ανάρτησή της στο Χ, δήλωσε πως η κατάσταση στη Ράφα είναι πολύ ανησυχητική.

«Είναι δύσκολο να δούμε πώς στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή δεν θα οδηγήσουν σε πολλές απώλειες αμάχων και σε μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή. Αυτό είναι αδικαιολόγητο», έγραψε και πρόσθεσε ότι χρειάζεται εκεχειρία που θα οδηγήσει οριστικά στην παύση των εχθροπραξιών, ζητώντας παράλληλα, να απελευθερωθούν οι όμηροι.

