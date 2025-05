Μπάιντεν: Μηνύματα στήριξης από τον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε με μια «επιθετική μορφή» καρκίνου του προστάτη, η οποία έχει κάνει μετάσταση στα οστά.

Τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές, όπως ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωσή του την Κυριακή.

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, διαγνώστηκε την Παρασκευή (16/05), αφού παρουσίασε πρώτα συμπτώματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους New York Times, η διάγνωση έγινε αφού οι γιατροί βρήκαν έναν «μικρό όζο» στον προστάτη του κ. Μπάιντεν που απαιτούσε «περαιτέρω αξιολόγηση».

«Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση», ανέφερε το γραφείο του.

Η θητεία του Μπάιντεν ως προέδρου έληξε στις 20 Ιανουαρίου, όταν ορκίστηκε 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Τζο Μπάιντεν

«Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξετάστηκε για ένα νέο εύρημα ενός όζου στον προστάτη, αφού αντιμετώπιζε αυξανόμενα συμπτώματα και δυσκολία στην ούρηση. Την Παρασκευή, διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, που χαρακτηρίζεται από βαθμολογία Gleason 9 (Grade Group 5) με μετάσταση στα οστά.

Αν και πρόκειται για μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Ο πρώην πρόεδρος και η οικογένειά του εξετάζουν τις θεραπευτικές επιλογές μαζί με τους γιατρούς του».

Μηνύματα συμπαράστασης

Μετά την ανακοίνωση, υπήρξε «κύμα» συμπαράστασης ευρύτερου του πολιτικού κόσμου των ΗΠΑ προς το πρόσωπο του πρώην προέδρου.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε την Κυριακή (18/05) εξέφρασε τη θλίψη του μετά τη μετάδοση της είδησης.

«Η Μελάνια κι εγώ θλιβόμαστε που ακούσαμε την πρόσφατη ιατρική διάγνωση του Τζο Μπάιντεν. Απευθύνουμε τις θερμότερες και καλύτερες ευχές μας στη (σ.σ. σύζυγο του πρώην προέδρου) Τζιλ κι ευχόμαστε στον Τζο ταχεία και επιτυχή ανάρρωση», ανέφερε μέσω Truth Social.

Τη θλίψη της εξέφρασε και η Δημοκρατική πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ (2021-2025) Κάμαλα Χάρις μέσω ανάρτησής της στο Χ. «Ο Τζο είναι μαχητής — και ξέρω πως θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την ίδια δύναμη, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία που καθόρισαν πάντα τη ζωή και την ηγεσία του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025

Το δικό του μήνυμα προς τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ έστειλε και ο Μπαράκ Ομπάμα: «Κανένας δεν έκανε περισσότερα από τον Τζο για να βρεθούν επαναστατικές θεραπείες του καρκίνου σε όλες τις μορφές του κι είμαι βέβαιος ότι θα πολεμήσει αυτή την πρόκληση με την αποφασιστικότητα και τη χάρη που τον χαρακτηρίζει. Προσευχόμαστε για ταχεία και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε μέσω Χ.