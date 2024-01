Μπάιντεν: Ήρθε η ώρα οι δισεκατομμυριούχοι να πληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί

Για πολύ καιρό, ο φορολογικός μας κώδικας επιβράβευε τον πλούτο και όχι την εργασία, αυξάνοντας την ανισότητα εισοδήματος και πλούτου στην Αμερική, δήλωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.



Επίσης, ανέφερε: «Οι εργαζόμενοι Αμερικανοί πληρώνουν τους φόρους τους.

Ήρθε η ώρα οι δισεκατομμυριούχοι να πληρώσουν το μερίδιο που τους αναλογεί».

For too long, our tax code has rewarded wealth, not work – increasing income and wealth inequality in America.



Working Americans pay their taxes.



It’s time for billionaires to pay their fair share.