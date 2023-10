Μπάιντεν: Η Χαμάς είναι χειρότερη από το ISIS - IDF: 450 ρουκέτες από τη Γάζα έπεσαν στη Γάζα

Η Χαμάς έχει «διαπράξει σατανικές φρικαλεότητες που κάνουν το ISIS να φαίνεται σχεδόν εχέφρων» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, με τον τελευταίο να επισημαίνει ότι ο πόλεμος κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης είναι διαφορετικός «διότι η Χαμάς είναι ένας διαφορετικός εχθρός».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι «πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι η Χαμάς δεν εκπροσωπεί όλο τον παλαιστινιακό λαό και του έχει φέρει μόνο δεινά», ενώ ανέφερε στον Ισραηλινό ηγέτη ότι ο φονικός βομβαρδισμός ενός νοσοκομείου της Γάζας «φαίνεται σαν να έγινε από την άλλη ομάδα, όχι από εσάς».

«Το θέμα είναι, ότι λυπήθηκα βαθιά και εξοργίστηκα από την έκρηξη του νοσοκομείου στη Γάζα χθες, και με βάση αυτά που είδα, φαίνεται σαν να έγινε από την άλλη ομάδα, όχι από εσάς», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, παρευρισκόμενος στη συνεδρίαση του ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σύντομη δήλωσή του τόνισε πως «το υπουργικό συμβούλιο είναι ενωμένο, θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε όπως στο παρελθόν, όπως στο παρόν - και για πάντα».

Υπενθύμισε αυτό που είχαν πει ότι ιδρυτές του Ισραήλ πως το έθνος θα βασίζεται στην «ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη». «Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται δίπλα σας για την υπεράσπιση αυτής της ελευθερίας, για την επιδίωξη αυτής της δικαιοσύνης και για την υποστήριξη αυτής της ειρήνης», επισήμανε.

Νετανιάχου: Η Χαμάς είναι ένας διαφορετικός εχθρός

«Αυτός θα είναι ένας διαφορετικός πόλεμος, επειδή η Χαμάς είναι ένας διαφορετικός εχθρός», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι «ενώ το Ισραήλ προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη ζημιά σε αθώους, η Χαμάς επιχειρεί να τη μεγιστοποιήσει» και όπως υπογράμμισε «η Χαμάς θέλει να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους Ισραηλινούς και δεν έχει καμία σημασία για τις ζωές των Παλαιστινίων».

«Κάθε μέρα, διαπράττουν ένα διπλό έγκλημα πολέμου - στοχοποιώντας τους αμάχους μας, ενώ κρύβονται πίσω από τους αμάχους τους, ενσωματώνονται στον άμαχο πληθυσμό και τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες».

«Η Χαμάς είναι υπεύθυνη και θα πρέπει να λογοδοτήσει για όλες τις απώλειες αμάχων», τόνισε. «Είδαμε το κόστος αυτού του τρομερού εγκλήματος πολέμου χθες, όταν ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη δεν κατευθύνθηκε σωστά και έπεσε σε ένα παλαιστινιακό νοσοκομείο. Δικαίως εξοργίστηκε ολόκληρος ο κόσμος, αλλά η οργή δεν πρέπει να απευθύνεται στο Ισραήλ, αλλά στους τρομοκράτες», υπογράμμισε.

Ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εργάζεται για να κρατήσει τους αμάχους μακριά από τον κίνδυνο και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να το πράξει.

«Ο δρόμος προς τη νίκη θα είναι μακρύς και σκληρός», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε «αλλά ενωμένοι στο σκοπό και με βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης το Ισραήλ θα επικρατήσει».

Ισραήλ: 450 ρουκέτες έπεσαν τις τελευταίες 11 ημέρες από τη Γάζα στη Γάζα

Συνολικά 450 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν τις τελευταίες 11 ημέρες από τη Γάζα προς το Ισραήλ και προσγειώθηκαν τελικά στο έδαφος της Γάζας, από τότε που ξεκίνησε η πρόσφατη σύγκρουση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ισραηλινή Αεροπορία και σημειώνει ότι αυξάνονται οι αποτυχημένες εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα.

Σε ανακοινώσεις της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία λέει ότι η Χαμάς «χρησιμοποιεί συνεχώς αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες».

Υποστηρίζει, επίσης, ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται από σημεία δίπλα σε κτίρια με άμαχο πληθυσμό «όπως νοσοκομεία, σχολεία του ΟΗΕ, τζαμιά, εστιατόρια, διπλωματικά κτίρια και ξενοδοχεία».

Since Hamas’ initial attack on Israel, Hamas has continuously used civilians in the Gaza Strip as human shields, regularly launched barrages of rockets and used civilian compounds for military purposes. pic.twitter.com/giA6ivOPey — Israeli Air Force (@IAFsite) October 18, 2023

These rocket launches are carried out from areas adjacent to civilian buildings and compounds such as hospitals, UN schools, mosques, restaurants, diplomatic buildings, and hotels. pic.twitter.com/1bOCWfYwAc — Israeli Air Force (@IAFsite) October 18, 2023

«Χθες, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ρουκετών που εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ, οι οποίες έπεσαν στο κενό και προσγειώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες και να διακινδυνεύει τη ζωή των πολιτών της Γάζας για να προστατεύσει τις επιθέσεις της», αναφέρεται σε μία από τις αναρτήσεις.

Yesterday, there was an increase seen in the number of rockets launched at Israel that fell short and landed in the Gaza Strip. Hamas is continuing to use the residents of Gaza Strip as human shields, and risk the lives of Gazan civilians to shield their attacks. pic.twitter.com/MGhoXAHQhJ — Israeli Air Force (@IAFsite) October 18, 2023

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.



Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023

Υπενθυμίζεται ότι ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών εκτοξεύουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ. Μάλιστα, οι εν λόγω εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται από περιοχές που γειτνιάζουν με κτίρια και συγκροτήματα πολιτών, όπως νοσοκομεία, σχολεία του ΟΗΕ, τζαμιά, εστιατόρια, διπλωματικά κτίρια και ξενοδοχεία.