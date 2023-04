Μόσχα: Πυρκαγιά σε κτίριο του Υπουργείου Άμυνας (vid)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο που ανήκει στο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στο κέντρο της Μόσχας το βράδυ της Τετάρτης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

In Moscow, the building of the Ministry of Defense of the Russian Federation is on fire: Russian media.#Russia pic.twitter.com/1n0Iwt0KGI