Moscow Times: Εντολή του Κρεμλίνου για αποκατάσταση των ρωσικών καταφυγίων

Τα καταφύγια σε όλη τη Ρωσία υποβάλλονται σε συστηματικές επιθεωρήσεις και επισκευές μετά από εντολή του Κρεμλίνου για την αναβάθμιση των ετοιμόρροπων υποδομών της χώρας που χρονολογούνται από τη σοβιετική εποχή, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους που μίλησαν στους Moscow Times.

Πολλά από τα χιλιάδες καταφύγια της Ρωσίας, τα ενισχυμένα κελάρια και άλλα ασφαλή κρησφύγετα είχαν παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες. Αλλά καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία παρατείνεται, οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει να ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ρούβλια για να τα καταστήσουν και πάλι κατάλληλα για κατοίκηση.

The Moscow Times reports that an order was imposed to prepare bomb shelters all over #Russia. pic.twitter.com/YCeGH4Gdix