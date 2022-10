Μισέλ: Θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην Τουρκία

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στο ανθρακωρυχείο της πόλης Μπαρτίν στη Βόρεια Τουρκία, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter σημειώνει: «Θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στο ανθρακωρυχείο στο Μπαρτίν στην Tουρκία. Τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και σε ολόκληρη την κοινότητα καθώς είναι όλοι μαζί σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Οι καλύτερες ευχές στους επιζώντες και τους διασώστες».

Saddened by the tragic loss of life in the #Bartin coal mine in Turkiye.



My sympathies go out to the families who have lost loved ones, and to the entire community as they come together in this moment of grief.



Every best wish to the survivors and rescue workers.