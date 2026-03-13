Μεξικό: Η Σέινμπαουμ χαιρετίζει την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας

Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ χαρακτήρισε την Παρασκευή την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών ως «απαραίτητη» και δήλωσε ότι η χώρα της συνέβαλε στην προώθηση του διαλόγου.

Η Κούβα αντιμετωπίζει έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωθεί τη κομμουνιστική χώρα σε βαθύτερη οικονομική κρίση, μετά από δεκαετίες οικονομικού εμπάργκο από τις ΗΠΑ, στο οποίο αντιτάχθηκαν από καιρό οι περισσότεροι γείτονες της περιοχής.

