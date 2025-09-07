Το Μεξικό επαναπατρίζει από το Νότιο Σουδάν μετανάστη που απέλασαν οι ΗΠΑ

Το Μεξικό δέχτηκε την επιστροφή υπηκόου του ο οποίος είχε απελαθεί πρόσφατα από τις ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν στο πλαίσιο της πολιτικής του Aμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης, ανακοίνωσε το Σάββατο η κυβέρνηση στην Τζούμπα.

Ο Χεσούς Μουνιός-Γκουτιέρες ήταν ανάμεσα στους οκτώ άνδρες οι οποίοι απελάθηκαν από τις αμερικανικές αρχές στο Νότιο Σουδάν την 5η Ιουλίου, έπειτα από μακρά δικαστική μάχη.

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι οι οκτώ άνδρες είχαν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα και ότι δεν εξασφάλισαν συναίνεση των χωρών καταγωγής τους για τον επαναπατρισμό τους.

Μόλις ένας από τους οκτώ μετανάστες ήταν υπήκοος του Νότιου Σουδάν. Οι υπόλοιποι ήταν δυο υπήκοοι Μιανμάρ, δυο υπήκοοι Κούβας, υπήκοος Βιετνάμ, υπήκοος Λάος και υπήκοος Μεξικού.

Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει μετατρέψει τις απελάσεις μεταναστών σε προτεραιότητά της, κλείνοντας συμφωνίες για να τους μεταγάγει σε τρίτες χώρες, κάποιες από τις οποίες συγκαταλέγονται στις πιο ασταθείς και πιο φτωχές στον πλανήτη, όπως το Νότιο Σουδάν.

Το νοτιοσουδανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τον «επιτυχή επαναπατρισμό» στο Μεξικό του κ. Μουνιός-Γκουτιέρες, που μεταφέρθηκε με εποπτεία του μεξικανού πρεσβευτή Αλεχάντρο Εστιβίλ Κάστρο.

Το Νότιο Σουδάν πρόσθεσε πως έλαβε διαβεβαιώσεις πως ο κ. Μουνιός-Γκουτιέρες δεν θα αντιμετωπίσει «βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, ή άδικες διώξεις» μετά την επιστροφή του.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως είχε μεταχείριση «με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων» του κατά την «προσωρινή» διαμονή του στην Τζούμπα.

Οι νοτιοσουδανικές αρχές παραμένουν δεσμευμένες να «συνεργαστούν με διεθνείς εταίρους, ιδίως τις κυβερνήσεις των έξι χωρών υπήκοοι των οποίων απελάθηκαν» στο κράτος της Αφρικής, «για να εξασφαλίσουν (...) τον επαναπατρισμό τους στις χώρες καταγωγής τους».

Η Τζούμπα επιβεβαίωσε τον Ιούλιο την άφιξη των απελαθέντων μεταναστών, σημειώνοντας πως τέθηκαν υπό κράτηση.

Στις αρχές Αυγούστου, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, η πρέσβυς Απούκ Αγιουέλ Μαγέν, τόνισε πως δεν υπήρξαν συνομιλίες και ότι η κυβέρνησή της δεν έκλεισε «συμφωνία» με τις ΗΠΑ για την υποδοχή απελαθέντων αλλοδαπών.

Η απέλαση ήταν πάντως αποτέλεσμα διμερούς διευθέτησης.