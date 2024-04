Μέση Ανατολή: Πολωνικός αερομεταφορέας επαναφέρει τις πτήσεις σε Τελ Αβίβ και Βηρυτό

Η LOT, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Πολωνίας, θα ξαναρχίσει τις πτήσεις προς τη Βηρυτό και το Τελ Αβίβ λόγω της «σταθεροποίησης» στην περιοχή, σύμφωνα με το πολωνικό TVP.



Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε στις 14 Απριλίου ότι σταματά τις πτήσεις προς τις δύο πρωτεύουσες μετά την ιρανική επίθεση με drone και πυραύλους στο Ισραήλ την προηγούμενη μέρα.

Η επανέναρξη των πτήσεων αναβλήθηκε περαιτέρω, λόγω της επίθεσης στην ιρανική αεροπορική βάση στο Ισφαχάν, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται να αντεπιτεθεί.

Επικαλούμενος αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Κριστόφ Μοτσούλσκι, εκπρόσωπος της LOT, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο εθνικός αερομεταφορέας της Πολωνίας αντέστρεψε την απόφαση να αναστείλει τις πτήσεις «λόγω της σταθεροποίησης της κατάστασης στην περιοχή».





