ΟΓερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχεδιάζουν να συζητήσουν την τύχη του προβληματικού γαλλογερμανικού πρότζεκτ για το μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς FCAS - ή SCAF - την εβδομάδα της 15ης Δεκεμβρίου, δήλωσε το Σάββατο πηγή του κλάδου στο Reuters.

Το πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS), αξίας 100 δισ. ευρώ (116 δισ. δολάρια), που προτάθηκε πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, έχει βαλτώσει λόγω διαφωνιών μεταξύ της γαλλικής Dassault Aviation και της Airbus σχετικά με τη μοιρασιά της εργασίας και τα δικαιώματα τεχνολογίας.

Οι υπουργοί Άμυνας των συμμετεχουσών χωρών — Γερμανίας, Γαλλίας και Ισπανίας — πρόκειται να συναντηθούν στις 11 Δεκεμβρίου για να συζητήσουν το πρόγραμμα, ανέφερε αυτή την εβδομάδα άλλη πηγή με γνώση του θέματος.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει την ημερομηνία, λέγοντας μόνο ότι το πρόγραμμα του καγκελάριου θα δημοσιοποιηθεί όταν πρέπει. Η γαλλική κυβέρνηση δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Οι ηγέτες της ΕΕ είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν για αρκετές συνόδους στις Βρυξέλλες από 17 έως 19 Δεκεμβρίου.

Ο Μερτς έχει δηλώσει ότι θέλει να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν και πώς θα προχωρήσει το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την πηγή, οι Γερμανοί επιχειρηματικοί παράγοντες εντείνουν τις προσπάθειες άσκησης πίεσης, ελπίζοντας να αποτρέψουν την κατάρρευση του προγράμματος.