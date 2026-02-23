Μερτς: Η Γερμανία θα βοηθήσει την Ουκρανία όπου και όσο μπορεί

Διαβεβαιώσεις προς την Ουκρανία ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να την υποστηρίζει έδωσε τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη συμπλήρωση αύριο τεσσάρων χρόνων από τη ρωσική εισβολή και την έναρξη του πολέμου, ο καγκελάριος αναμένει ότι η ΕΕ θα εγκρίνει το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία. Πρέπει ακόμη και να την αυξήσουμε. Πρέπει να διακόψουμε τη χρηματοδότηση του πολέμου από τη Μόσχα», δήλωσε ο πρόεδρος του CDU τη Δευτέρα στο Βερολίνο σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ (KAS). «Το 20ό πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υιοθετηθεί αύριο, στην τέταρτη επέτειο αυτού του πολέμου», είπε ο Μερτς.

Σχετικά με την αρνητική στάση της Ουγγαρίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο επισήμανε ότι το πακέτο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ουκρανίας έχει συμφωνηθεί τον περασμένο Δεκέμβριο και με τη σύμφωνη γνώμη της Ουκρανίας. «Περιμένουμε από όλα τα μέλη να τηρήσουν τις αποφάσεις του Δεκεμβρίου», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, για «να κλείσει η νομική διαδικασία μέχρι το τέλος της εβδομάδας».

Στα τέσσερα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία η στήριξη της Γερμανίας έφτασε τα 39 δισεκατομμύρια ευρώ πολιτικής βοήθειας και τα 55 δισεκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας.

Ο καγκελάριος Μερτς κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «υπό αυτήν την ηγεσία, αυτή η χώρα βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της βαρβαρότητας». Εκτίμησε δε ότι «ο Πούτιν δεν θα τερματίσει την εκστρατεία του, ακόμη και αν η Ουκρανία παραδοθεί και συνθηκολογήσει». Παρέπεμψε επ΄ αυτού στις ρωσικές απειλές και προκλήσεις στις χώρες της Βαλτικής, στη Βαλτική Θάλασσα, αλλά και υβριδικές επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία.