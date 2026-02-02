Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει επειγόντως μεγαλύτερη αυτονομία

Μεγαλύτερη αυτονομία για την Ευρώπη και μάλιστα «επειγόντως» ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους του να «δείξουν τη δύναμή τους». Σε αυτήν την κατεύθυνση, εκτίμησε ότι θα συμβάλει η δημιουργία ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου και η συμφωνία Mercosur, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ήδη πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

«Αυτήν τη στιγμή βιώνουμε πιθανώς τη μεγαλύτερη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας, σίγουρα ένα σημείο βαθειάς καμπής. Είναι μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Μερτς τη Δευτέρα, μιλώντας στην ετήσια δεξίωση του Γερμανικού Χρηματιστηρίου στο Έσμπορν, κοντά στη Φρανκφούρτη και έκανε λόγο για «έναν κόσμο στον οποίο αναδύονται για άλλη μια φορά οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες δεν ασχολούνται πρωτίστως με την τήρηση κανόνων, αλλά περισσότερο με την άσκηση πολιτικής ισχύος, μερικές φορές ακόμη και πολιτικής ισχύος που αψηφά τους κανόνες».

«Αν εμείς ως Ευρωπαίοι ενεργήσουμε με ενωμένο και αποφασιστικό τρόπο, τότε μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο, να πετύχουμε περισσότερα από όσα πιστεύαμε μερικές φορές οι ίδιοι, για μια πορεία προς «μια κυρίαρχη, ελεύθερη, ειρηνική και οικονομικά ευημερούσα Ευρώπη», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Η χώρα του, ανέφερε, έχει τη βούληση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε αυτό και θέτει ως προτεραιότητα την άμυνα. «Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ικανή να αμυνθεί μόνη της, να καταστήσει ξανά τις συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και να γίνει και περισσότερο τεχνολογικά ανεξάρτητη. Οι διατλαντικές σχέσεις έχουν αλλάξει, αλλά η νοσταλγία ή η εμμονή στο παρελθόν δεν θα μας βοηθήσει. Πρέπει να ελέγξουμε τα πράγματα τώρα, αν θέλουμε να συμβάλουμε σε αυτήν τη φάση του παγκόσμιου μετασχηματισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε ακόμη τη θέση του σχετικά με τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και κάλεσε τους εταίρους του να άρουν τα εμπόδια. «Θέλουμε επιτέλους να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, πλήρη με την απαραίτητη υποδομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς, καθώς αυτό αποτελεί επίσης προϋπόθεση για να δούμε μελλοντικά περισσότερες δημόσιες εγγραφές πολλά υποσχόμενων, αναπτυσσόμενων νέων εταιριών στην Ευρώπη και στη Γερμανία και όχι απαραίτητα στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές», δήλωσε και έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εταιρία ανάπτυξης εμβολίων BioNTech, η οποία εισήχθη στον NASDAQ το 2019.

«Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να αντλούν πιο εύκολα κεφάλαια», πρόσθεσε ο καγκελάριος και υπενθύμισε ότι η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις 12 Φεβρουαρίου θα έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Σε αυτό το πνεύμα, υπογράμμισε, η συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάη) θα μπορούσε να εφαρμοστεί ήδη πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο την παρέπεμψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, οι προσπάθειες αναβολής της την τελευταία στιγμή, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν ανεπιτυχείς. Αυτή η εμπορική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ προσωρινά τη στιγμή που θα την επικυρώσει το πρώτο κράτος της Νότιας Αμερικής», δήλωσε.