Με ανάρτησή του στο Twitter ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προβαίνει σε 10 «προφητείες» για το 2023 υιοθετώντας μια σειρά πιθανόν εξελίξεων, μεταξύ των οποίων, την εκδήλωση εμφυλίου στις ΗΠΑ και την ανάδειξη νέου προέδρου τον Έλον Μασκ, τη δημιουργία τέταρτου Ράιχ στην Ευρώπη καθώς και άλλα.

«Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όλοι κάνουν προβλέψεις Πολλοί κάνουν φουτουριστικές υποθέσεις, σαν να συναγωνίζονται να ξεχωρίσουν τις πιο έντονες, ακόμα και τις πιο παράλογες. Εδώ είναι η ταπεινή μας συμβολή. Τι μπορεί να συμβεί το 2023:

Ακολούθως η Μεντβέντεφ αναφέρει με συνεχόμενα tweet τις «προβλέψεις του»:

1. Η τιμή του πετρελαίου θα ανέλθει στα 150 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του φυσικού αερίου θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα.

2. Η Βρετανία θα επανενταχθεί στην ΕΕ.

3. Η ΕΕ θα καταρρεύσει μετά την επιστροφή της Βρετανίας και το ευρώ θα σταματήσει να χρησιμοποιείται ως ενιαίο νόμισμα.

4. Η Πολωνία και η Ουγγαρία θα καταλάβουν τις δυτικές περιοχές της πρώην Ουκρανίας.

5. Θα δημιουργηθεί το Τέταρτο Ράιχ, το οποίο θα περιλαμβάνει την επικράτεια της Γερμανίας και τους δορυφόρους της, δηλαδή την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Δημοκρατία του Κιέβου και άλλους απόκληρους.

6. Θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Τέταρτου Ράιχ. Η Ευρώπη θα διαιρεθεί, η Πολωνία θα ξαναμοιραστεί στη διαδικασία.

7. Η Βόρεια Ιρλανδία θα διαχωριστεί από τη Βρετανία και θα ενταχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

8. Θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ, η Καλιφόρνια και το Τέξας θα γίνουν ανεξάρτητες πολιτείες ως αποτέλεσμα. Το Τέξας και το Μεξικό θα σχηματίσουν ένα συμμαχικό κράτος. Ο Έλον Μασκ θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε μια σειρά από πολιτείες οι οποίες, μετά το τέλος του νέου Εμφυλίου Πολέμου, θα έχουν δοθεί στο GOP. (σ.σ. Ρεπουμπλικανικό κόμμα)

9. Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια και η χρηματοοικονομική δραστηριότητα θα εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μετακινηθούν στην Ασία.

10. Το σύστημα νομισματικής διαχείρισης του Bretton Woods θα καταρρεύσει, οδηγώντας σε κραχ του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το ευρώ και το δολάριο θα σταματήσουν να κυκλοφορούν ως παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιούνται ενεργά τα ψηφιακά νομίσματα fiat.