Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης που επιδιώκει ειλικρινά την ειρήνη, αλλά ότι η Μόσχα δεν έχει δει κανένα ίχνος από τα πυρηνικά υποβρύχια που, σύμφωνα με τον Τραμπ, μετακινήθηκαν στις ρωσικές ακτές πέρυσι.

Σε συνέντευξή του στα πρακτορεία Reuters, TASS και στον ρωσικό πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo, ο Μεντβέντεφ εξήρε το θάρρος του Τραμπ να αντισταθεί στο κατεστημένο των ΗΠΑ και δήλωσε ότι ο μερικές φορές «αυθάδης» τρόπος του προέδρου των ΗΠΑ ήταν «αποτελεσματικός».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Τραμπ τον Αύγουστο ότι είχε μετακινήσει δύο πυρηνικά υποβρύχια σε κατάλληλες περιοχές ως απάντηση στην προειδοποίηση του Μεντβέντεφ ότι η διατύπωση τελεσιδικίων προς τη Ρωσία ήταν ένα βήμα προς τον πόλεμο, ο Μεντβέντεφ είπε: «Ακόμα δεν τα έχουμε βρει».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα κερδίσει «σύντομα» τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά το βασικό είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκρουση.

«Σύντομα», απάντησε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 έως το 2012, όταν ρωτήθηκε από τον ρωσικό πολεμικό μπλόγκερ WarGonzo σε συνέντευξη πότε θα κερδίσει η Ρωσία τον πόλεμο. «Θα ήθελα αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατόν».

«Όμως, είναι εξίσου σημαντικό να σκεφτούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Σε τελική ανάλυση, ο στόχος της νίκης είναι να αποτραπούν νέες συγκρούσεις. Αυτό είναι απολύτως προφανές», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

«Η Ευρώπη με εξέπληξε πολύ. Επειδή η Ευρώπη υπονομεύει τα θεμέλια της ύπαρξής της με τις ίδιες της τις ενέργειες. Είναι απλά εκπληκτικό», τόνισε σε άλλο σημείο.

Ο Μεντβέντεφ τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ήθελαν να «επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία», αλλά ότι δεν «πέτυχαν τίποτα».