Μελόνι: Η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει «γεωπολιτικά ασήμαντη»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ είναι «ολοένα και πιο καταδικασμένο σε γεωπολιτική ασημαντότητα».

Μιλώντας στην πόλη Ρίμινι της βορειοανατολικής Ιταλίας, η Μελόνι δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που θέτουν η Κίνα και οι ΗΠΑ».

Οι δηλώσεις αυτές της Ιταλίδας πρωθυπουργού απηχούν αντίστοιχες δηλώσεις του προκατόχου της και πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έχει προειδοποιήσει για τη γεωπολιτική και οικονομική αδυναμία της Ευρώπης.

Σε μια 40λεπτη ομιλία, η Μελόνι είπε ότι είχε προβλέψει εδώ και καιρό αυτήν την εξέλιξη, τονίζοντας ότι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζονται η ΕΕ και οι δημοκρατίες αμφισβητούνται από «κυνικές απολυταρχίες». Γι' αυτό κάλεσε την ΕΕ να ανακαλύψει ξανά την ψυχή και τις ρίζες της.