Μελόνι: Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο είναι μια εξαιρετική είδηση

«Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο είναι μια εξαιρετική είδηση και συγχαίρω τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου για την επίτευξη του σημαντικού αυτού αποτελέσματος, χάρη στη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Τώρα είναι βασικής σημασίας η κατάπαυση του πυρός να τύχει πλήρους σεβασμού. Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει την ευθύνη της έναρξης της σύγκρουσης, πρέπει να σταματήσει κάθε εχθροπραξία εναντίον του Ισραήλ και να σεβαστεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Λιβάνου», πρόσθεσε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, ευχήθηκε η κατάπαυση του πυρός να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αίσιο τέλος των διαπραγματεύσεων Ισραήλ - Λιβάνου με μια πλήρη και διαρκή ειρήνη.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιταλία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι της αναλογεί συμβάλλοντας στη διατήρηση της ειρήνης κατά μήκος της μπλε γραμμής, μέσω της στρατιωτικής της δύναμης στην Unifil -αποστολής του ΟΗΕ της οποίας έχει αναλάβει τη διοίκηση- και να στηρίζει την κυριαρχία του Λιβάνου, διαμέσου και της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας», δήλωσε τέλος η Τζόρτζια Μελόνι.

Ιταλία και Γαλλία χαιρετίζουν την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

«Αποδεχόμαστε πολύ θετικά την ανακοίνωση της επικείμενης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, η οποία ευνοήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Accogliamo con grande favore l’annuncio di un prossimo e imminente cessate il fuoco tra Israele e Libano propiziato dal Governo americano.

Sosteniamo con convinzione questo cruciale passo in avanti per la stabilità di tutto il Medioriente, al quale abbiamo contribuito con la… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 16, 2026

«Στηρίζουμε με αποφασιστικότητα αυτό το βασικό βήμα προόδου για όλη τη Μέση Ανατολή, στο οποίο η χώρα μας συνέβαλε καθοριστικά με την αποστολή στη Βηρυτό, την περασμένη Δευτέρα, μένοντας σε διαρκή επαφή με τον πρόεδρο Αούν και τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Σάαρ», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι καίριας σημασίας για να επιλυθεί θετικά η διαπραγμάτευση για το Ιράν και για να φέρει σύντομα την ειρήνη σε όλη την περιοχή», δήλωσε τέλος ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Ακόμη, το Ελιζέ χαιρέτισε επίσης σήμερα την ανακοίνωση για τη 10ήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να επαληθευτεί «στο πεδίο».

Η κατάπαυση του πυρός είναι «μια εξαιρετική είδηση η οποία θα πρέπει να επαληθευτεί στο πεδίο», υπογράμμισε σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συμφώνησαν σε μια δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει από σήμερα τα μεσάνυχτα.