Ιταλία: Μεγάλη χαλαζόπτωση στις περιοχές της Φεράρα και της Ραβένα

Νέα μεγάλη χαλαζόπτωση, με τεράστιους κόκκους, σημειώθηκε σήμερα αργά το απόγευμα στις ευρύτερες περιοχές της Ραβένα και της Φεράρα, στην βόρεια Ιταλία. Στις περιοχές αυτές της περιφέρειας Εμίλια Ρομάνια, συνεχίζει να πνέει σφοδρός άνεμος, η εν λόγω περιφέρεια πλήττεται μετά τις περιφέρειες του Βένετο και της Λομβαρδίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ραβένα χτυπήθηκε και από ανεμοστρόβιλο, όπως είχε συμβεί χθες στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Τα δέντρα που έπεσαν και έκλεισαν τους δρόμους, είναι αμέτρητα. Κορμός δέντρου έπεσε και σε κήπο παιδικού σταθμού ο οποίος, ευτυχώς, σήμερα ήταν άδειος. Στην περιοχή της Φεράρα η χαλαζόπτωση και ο άνεμος προκάλεσαν ζημιές σε πολλά ΙΧ αυτοκίνητα, σε παράθυρα και σε στέγες σπιτιών.

🇮🇹 #BreakingNews | Severe weather continues to wreak havoc in Italy. Stunning images of a destructive storm in the province of Ravenna, Emilia-Romagna, between Alfonsine and Conselice. #Storm #Italy ⛈️ pic.twitter.com/PXOtezPyqg