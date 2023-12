Με τον Μπλίνκεν θα συναντηθεί ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ

Η σύγκρουση στη Γάζα και η επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τους τρομοκράτες της Χαμάς είναι το θέμα συζήτησης ανάμεσα στον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντερμέρ, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Τζέικ Σάλιβαν.

Η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ένας αντιαρματικός πύραυλος της Χεζμπολάχ έπληξε την ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Ικρίτ, στο βόρειο Ισραήλ.

«Η επίθεση δεν είναι μόνο μια ξεκάθαρη παραβίαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και μια παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ισραηλινός στρατός σε δήλωση που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter.

Hezbollah attacked the St. Mary’s Greek-Orthodox Church of Iqrit in northern Israel.



An anti-tank missile from Lebanon directly hit the church, injuring a civilian.



This attack is not only a clear violation of @UN Security Council Resolution 1701, but also a violation of the…