Με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης στο τελεσίγραφο Τραμπ

Το Ιράν θα κλείσει εντελώς τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να στοχεύσει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανέφερε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο (21/03) να «εξαφανίσει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν επαναλειτουργούσε πλήρως τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών, υποδηλώνοντας μια σημαντική κλιμάκωση μόλις μία ημέρα αφότου μίλησε για «αποκλιμάκωση» του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα του.

Στην ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι εταιρείες με μετοχές των ΗΠΑ θα «καταστραφούν πλήρως», εάν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν αποτελέσουν στόχο της Ουάσιγκτον και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις θα αποτελέσουν «νόμιμους» στόχους.