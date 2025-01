Με μηνύσεις κατά των ΜΜΕ απειλεί ο Ίλον Μασκ για τη δημοσιογραφική κάλυψη της έκρηξης στο Tesla

Με μήνυση απειλεί τα ΜΜΕ, ο CEO Tesla, Ίλον Μασκ, για την κάλυψη της έκρηξης του Cybertruck που σημειώθηκε την Τετάρτη (01/01), έξω από το ξενοδοχείο Trump στο Λας Βέγκας.

«Ο Μασκ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να μηνύσει τα πρακτορεία που διαμόρφωσαν την ιστορία με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε ο συντηρητικός ακτιβιστής, Ρόμπι Στάρμπακ σε ανάρτησή του στο X, μαζί με ένα screenshot ενός άρθρου για το περιστατικό από το σαίτ Business Insider, το οποίο ανήκει στην Axel Springer, τη μητρική εταιρεία του POLITICO.

Honestly @elonmusk should consider suing outlets who framed the story like this. These headlines are sabotaging @Tesla’s brand by making people think it caught on fire. There’s about 1 Tesla fire for every 130 million miles traveled. Other cars have 1 every 18 million miles. pic.twitter.com/OuKAgNboIf