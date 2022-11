Με το βλέμμα στραμμένο σε Αριζόνα και Νεβάδα

Η αγωνία για το ποιο κόμμα (Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικανοί) θα ελέγχουν τη Γερουσία, τρεις μέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, συνεχίζεται στις ΗΠΑ.

Κομβικής σημασίας θα είναι το αποτέλεσμα στην Αριζόνα και στη Νεβάδα. Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί μπορεί να κερδίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, αν νικήσουν και στις δύο πολιτείες.

Αν ωστόσο κερδίσουν από μία πολιτεία, οι επαναληπτικές εκλογές της 6η Δεκεμβρίου στη Τζόρτζια θα είναι αυτές που θα κρίνουν τη μάχη.

Το αποτέλεσμα στην Αριζόνα και τη Νεβάδα ίσως να μην γίνει γνωστό προτού περάσουν κάποιες ημέρες, καθώς αξιωματούχοι και στις δύο πολιτείες εκτιμούν ότι η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων θα διαρκέσει ως την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το Cook Political Report, o Δημοκρατικός υποψήφιος γερουσιαστής Μαρκ Κέλι φαίνεται ότι επικρατεί του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Μπλέικ Μάστερς.

Επίσης, στη Νεβάδα, όπου οι επιστολικές ψήφοι είναι πάρα πολλές και ως εκ τούτου η καταμέτρησή τους αργή, φαίνεται ότι προηγείται, σύμφωνα με τη Nevada Independent, η υποψήφια γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κάθριν Κορτέζ Μάστο έναντι του Ρεπουμπλικανού συνυποψηφίου της, Άνταμ Λασάλ.

