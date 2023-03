Πόλεμος στην Ουκρανία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση στην πόλη Λβιβ, ενώ μπλακ άουτ προκάλεσαν τα πυραυλικά πλήγματα σε μεγάλο μέρος του Κιέβου, εν μέσω νέου κύματος ρωσικών βομβαρδισμών απ’ άκρου σ’ άκρο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εκτόξευσε 81 πυραύλους και οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας σε πρωινές επιθέσεις.

This is what a residential building in Lviv Oblast looks like after a rocket hit it earlier today.



Video: Maksym Kozytskyi, head of the Lviv Oblast Administration. pic.twitter.com/RyQIpSR4qX — UkraineWorld (@ukraine_world) March 9, 2023

Rescuers continue to dismantle rubble in the Lviv Oblast. So far, at least four dead are reported: 2 men and 2 women. They were peacefully staying at home when the rocket fell.



Source: State Emergency Service of Ukraine. pic.twitter.com/ear1Nuedst — UkraineWorld (@ukraine_world) March 9, 2023

«Κι άλλη έκρηξη στην πρωτεύουσα. Συνοικία Σιατόσιν. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας σπεύδουν επιτόπου. Οχήματα έχουν πάρει φωτιά στην αυλή κατοικίας», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, διευκρινίζοντας πως δύο άνθρωποι στη συνοικία τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ζαπορίζια: Διακοπή ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό

Επιπλέον, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων στη νότια Ουκρανία, έχασε τη σύνδεσή του με το ουκρανικό σύστημα ηλεκτροδότησης λόγω ρωσικού πυραυλικού πλήγματος, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ουκρανική εταιρεία Energoatom.

🇷🇺🚀🇺🇦"During the night rocket attack, arrivals on energy facilities in the Kiev, Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhia, Odessa, Dnipropetrovsk and Zhytomyr regions was recorded." - Ukraine Minister of Energy German Galushchenko. — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) March 9, 2023

«Η τελευταία γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του κατεχόμενου πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης κόπηκε λόγω των επιθέσεων με ρουκέτες» του ρωσικού στρατού, επεσήμανε η Energoatom.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πέμπτος και ο έκτος αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί 18 γεννήτριες που λειτουργούν με ντίζελ προκειμένου να διασφαλιστεί η βασική λειτουργία του σταθμού.

Από την πλευρά τους οι διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι στην κατεχόμενη περιοχή κατήγγειλαν ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό οφείλεται σε «προβοκάτσια».

Μαζικά πλήγματα

Νωρίτερα, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως εξαπολύθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες μαζικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Οδησσού, αντίστοιχα στην ανατολική και στη νότια Ουκρανία, καθώς επίσης και σε πόλεις στο δυτικό της τμήμα.

Ukraine war: Massive explosions reported across country including Kyiv https://t.co/FsElrXb0Ch — euronews (@euronews) March 9, 2023

Εδώ και μήνες, η Ρωσία βομβαρδίζει με πυραύλους και με UAVs εγκαταστάσεις-κλειδιά της Ουκρανίας, προκαλώντας προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων Ουκρανών, ιδίως στον εφοδιασμό τους με ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και τρεχούμενο νερό.

«Ο εχθρός προχώρησε σε περίπου δεκαπέντε πλήγματα στην πόλη και στην περιφέρεια» της Χαρκίβ, ανέφερε ο περιφερειακός αξιωματούχος Ολέγκ Σινεχούμποφ μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

🚨Massive Russian missile and drone attack on #Ukraine in the middle of the night. Explosions in Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Mykolaiv, and many other cities. Russia again targeted critical infrastructure and civilian buildings; power outages are reported all across Ukraine. pic.twitter.com/eH06RosK1f — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 9, 2023

Οι ρωσικές δυνάμεις «βάζουν στο στόχαστρο για ακόμα μια φορά απαραίτητες εγκαταστάσεις», συνέχισε.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτυπήθηκε ιδιωτική κατοικία στην περιφέρεια του Χαρκόβου», πρόσθεσε, υποσχόμενος πως θα δοθούν αργότερα «σαφείς» διευκρινίσεις για τα θύματα και το εύρος των ζημιών.

Στην πόλη Χάρκοβο, την κυριότερη της ομώνυμης περιφέρειας, ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ επιβεβαίωσε πως στόχος των πληγμάτων ήταν «ενεργειακές υποδομές» και πρόσθεσε πως υπάρχουν «προβλήματα» ως προς την ηλεκτροδότηση σε ορισμένους τομείς της πόλης.

Στην περιφέρεια της Οδησσού (νότια), στη Μαύρη Θάλασσα, ο αξιωματούχος Μαξίμ Μαρτσένκο ανέφερε πως «πύραυλοι έπληξαν την περιφερειακή ενεργειακή υποδομή και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών», μιλώντας για «μαζικό πυραυλικό πλήγμα».

«Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως τέθηκαν σε ισχύ «περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση» στην περιοχή.

Russian missile attack continues. Explosions in Ternopil, Lutsk, Rivne (all of these cities are in western #Ukraine), Vinnytsia, Odesa (both in southern Ukraine) and Dnipro (eastern Ukraine) are reported. This is what people hear in Dnipro. pic.twitter.com/QlCThP6ceU — BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) March 9, 2023

Η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε εξάλλου στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, του Κιέβου, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Αναφέρθηκαν ακόμη ρωσικά πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Πολτάβα (κεντρικά).

Στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, ο Σερχίι Χαμάλι, αξιωματούχος στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, κάλεσε τους κατοίκους να «παραμείνουν στα καταφύγια» καθώς «ο εχθρός πλήττει καίριες υποδομές της χώρας».

Επλήγησαν επίσης στόχοι στις πόλεις Ζιτόμιρ, Βινίτσια, Ρίβνε και Λουτσκ, μακριά από τα μέτωπα.

Η Πολωνία έτοιμη να παραδώσει στο Κίεβο μαχητικά MiG-29

Στο μεταξύ, η Πολωνία είναι έτοιμη να παραδώσει τα σοβιετικού σχεδιασμού μαχητικά αεροσκάφη Μικογιάν MiG-29 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία της στην Ουκρανία, στο πλαίσιο διεθνούς συμμαχίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αντρέι Ντούντα.

«Είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε τα αεροσκάφη αυτά και είμαι σίγουρος πως η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να τα χρησιμοποιήσει αμέσως», είπε ο κ. Ντούντα στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, μετέδωσε χθες Τετάρτη το πολωνικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Για το μέλλον, είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν όσο περισσότεροι Ουκρανοί χειριστές είναι δυνατόν στα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά F-16, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Πολωνίας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η σεναριολογία για τα πολωνικά MiG-29 άρχισε ήδη λίγο καιρό μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια την 24η Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με Πολωνούς ειδικούς σε στρατιωτικά ζητήματα, η Πολεμική Αεροπορία της χώρας διαθέτει περίπου 30 μαχητικά του τύπου, που υπηρετούν στην ανατολική πτέρυγα του NATO. Τα περισσότερα ανήκαν στην άλλοτε Ανατολική Γερμανία.

Ο κ. Ντούντα δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τη διεθνή συμμαχία για την οποία μίλησε. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι χαρακτήρισε προϋπόθεση το να υπάρξει απόφαση του NATO κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια τον περασμένο μήνα.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν έχει πει πως η Ουάσιγκτον ασφαλώς δεν θα αποθάρρυνε συμμάχους της να προμηθεύσουν με μαχητικά αεροσκάφη την Ουκρανία.

Αφότου σχηματίστηκε συμμαχία με τη συμμετοχή της Γερμανίας για να προσφερθούν στον ουκρανικό στρατό δυτικά βαριά άρματα μάχης, το Κίεβο δεν σταματά να ζητά να του παραδοθούν μαχητικά αεροσκάφη. Όπως η Πολωνία, η Σλοβακία έχει καταστήσει σαφές πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει στην Ουκρανία τα μαχητικά MiG-29 που διαθέτει, υπό τον όρο πως θα υπάρξει συμφωνία για αυτό με τους ευρωπαίους εταίρους τους.

Ωστόσο, το ερώτημα που μένει ακόμη να απαντηθεί είναι πώς θα αναπληρωθούν τα μαχητικά αυτά αν επιλεγεί αυτή που το Βερολίνο έχει βαφτίσει «κυκλική» ανταλλαγή οπλικών συστημάτων.

ΗΠΑ: Κατάσχεση αεροσκάφους της Rosneft

Την ίδια ώρα, δικαστήριο της Νέας Υόρκης ενέκρινε την κατάσχεση αεροσκάφους Boeing 737-7JU που ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό Rosneft της Ρωσίας, απόφαση που τεκμηρίωσε επικαλούμενο παραβίαση των περιορισμών στις εξαγωγές αεροσκαφών του τύπου και τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το αεροσκάφος, που σύμφωνα με το υπουργείο πιστεύεται πως έχει αξία περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτέλεσε πτήσεις από ξένες χώρες στη Ρωσία τουλάχιστον επτά φορές από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν επιβλήθηκαν οι περιορισμοί, συγκεκριμένα η απαγόρευση να επανεισέρχονται αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη στον ρωσικό εναέριο χώρο. Το αεροσκάφος βρισκόταν στις ΗΠΑ για τελευταία φορά το 2014.

Η απόφαση να κατασχεθεί βασίζεται στις «παραβιάσεις» του νόμου περί Μεταρρύθμισης του Ελέγχου των Εξαγωγών (Export Control Reform Act, ECRA) και στις «πρόσφατες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας», σημείωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δεν είναι σαφές το πώς ή το πότε πιστεύουν οι αμερικανικές αρχές πως θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην κατάσχεση του αεροσκάφους, που το υπουργείο πιστεύει πως βρίσκεται, ή ότι εκτελεί πτήσεις από ή προς, τη Ρωσία.

Η Ροσνιέφτ, δημόσια ρωσική επιχείρηση, έχει έδρα τη Μόσχα και επικεφαλής της είναι ο Ιγκόρ Σέτσιν.

Πρώτη δημοσίευση: Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 7:23 ΠΜ