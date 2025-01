Μασκ για Γροιλανδία: Εάν οι κάτοικοί της θέλουν να γίνουν μέρος της Αμερικής, είναι ευπρόσδεκτοι

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον νεοεκλεγμένο Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αγοράσει τη Γροιλανδία, ο Ίλον Μασκ, ο οποίος σε λίγες ημέρες αναμένεται να γίνει υπουργός στην κυβέρνηση Τραμπ, αρμόδιος για τον συντονισμό της, έδειξε και εκείνος αντίστοιχο ενδιαφέρον, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Συγκεκριμένα, αναδημοσιεύοντας ανάρτηση του γιου του νεοεκλεγμένου Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίτη (07/01) τη Γροιλανδία, έγραψε: «Εάν οι κάτοικοι της Γροιλανδίας θέλουν να γίνουν μέρος της Αμερικής, κάτι που ελπίζω να θέλουν, είναι ευπρόσδεκτοι!».

If the people of Greenland want to be part of America, which I hope they do, they would be most welcome! 🇺🇸 🇬🇱 https://t.co/lgzbVDpYOG