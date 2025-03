Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Χ, της SpaceX και της Tesla, Ίλον Μασκ υποστηρίζει ότι το τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), του οποίου είναι επικεφαλής, ανακάλυψε υπολογιστές που… «κόβουν» χρήματα.

Ειδικότερα, ο Μασκ, παραχωρώντας συνέντευξη δεν απογοήτευσε τους ακροατές του, καθώς δήλωσε ότι προχώρησε σε μια πολύ σοβαρή ανακάλυψη μετά την απόκτηση πρόσβασης στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται στην Daily Mail.

«Μπορεί να νομίζετε ότι όλοι οι κυβερνητικοί υπολογιστές μιλούν μεταξύ τους, ότι όλοι συγχρονίζονται, ότι αθροίζουν τα κονδύλια που πηγαίνουν κάπου και είναι συνεκτικά και ότι οι αριθμοί που σας παρουσιάζονται είναι στην πραγματικότητα οι πραγματικοί αριθμοί. Δεν είναι», είπε.

«Ο Μασκ είπε ότι οποιοσδήποτε υπολογιστής που μπορεί απλώς να βγάλει χρήματα από το πουθενά, αυτό είναι μαγικό χρήμα», εξήγησε ο Μασκ. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς λειτουργεί αυτό;

Mαλιστα, ο Μασκ απάντησε: «Απλά εκδίδει πληρωμές! Ο γερουσιαστής του Τέξας είπε στη συνέχεια ότι ο Μασκ ισχυρίστηκε ότι οι υπολογιστές στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έστελναν «τρισεκατομμύρια σε πληρωμές».

«Είναι κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών...νομίζω ότι συνολικά έχουμε βρει 14 υπολογιστές με μαγικά χρήματα», εξήγησε ο Μασκ. Και πρόσθεσε: «Απλώς στέλνουν χρήματα από το τίποτα», ισχυριζόμενος ότι κατασκευάζουν πληρωμές και τις στέλνουν σε όλο τον κόσμο.

BREAKING: Elon Musk reveals they've found 14 “magic money computers” in the federal government that “make money out of thin air” and send it out.



The entire financial system is a fraud. This is why Central banks are hoarding gold.

pic.twitter.com/QG2H33tlhN