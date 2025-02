Μασκ: Διέκοψε κονδύλι για την ψυχολογική υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ μεταναστών στην Ελλάδα

Ο επικεφαλής του νεοσύστατου υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) Ίλον Μασκ διέκοψε κονδύλι προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα ένα κεφάλαιο της τάξης των 25.000 δολαρίων, το οποίο σύμφωνα με το DOGE αφορά στην «Ενδυνάμωση των προσφύγων της LGBTQIA+ κοινότητας στην Ελλάδα».

While looking into this, the team identified a $25,000 award entitled “Empowering LGBTQIA+ Refugees in Greece” with the description “To provide material, legal and psychological support to LGBTQIA+ asylum seekers and refugees; inform and raise awareness of civil society on issues… https://t.co/M5IvIq70PU