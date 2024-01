«Μαύρες μέρες» για την Ισλανδία: Ανήμποροι οι κάτοικοι - Η λάβα «καταπίνει» τα σπίτια τους (pics&vids)

Μια οικογένεια από την Ισλανδία παρακολουθεί τη λάβα να καταστρέφει τα σπίτια των γειτόνων της πριν σταματήσει λίγα μέρα μακριά από το δικό τους και περιγράφει πώς νιώθει.

Τουλάχιστον τρία σπίτια καταστράφηκαν μετά το άνοιγμα δύο ρωγμών στο Γκρίνταβικ της Ισλανδίας με τον δήμαρχο της πόλης να λέει πως η ηφαιστειακή έκρηξη – η δεύτερη τις τελευταίες εβδομάδες – είναι «δυσοίωνη» και «οι ζημιές είναι ήδη σημαντικές».

Dramatic drone footage captures Iceland's volcano. Unfortunately, the drone didn't make it, but the footage did. pic.twitter.com/glsBJ8McJJ