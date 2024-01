Ισλανδία: Πλάνα από την πύρινη λαίλαπα που καίει σπίτια στο Γκρίνταβικ (vid)

Τις πύρινες ροές λάβας να έβαζαν φωτιά σε σπίτια στο Γκρίνταβικ της Ισλανδίας την Κυριακή, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, κατέγραψαν πλάνα από drone.

Η πόλη εκκενώθηκε νωρίτερα και δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους. Η έκρηξη ήταν η δεύτερη στη χερσόνησο Ρέικιανες μέσα σε τέσσερις εβδομάδες και η πέμπτη από το 2021.

Οι γεωλόγοι δήλωσαν ότι είναι πιθανό διάδρομοι μάγματος να ρέουν κάτω από το εγκαταλελειμμένο Γκρίνταβικ, δημιουργώντας συνεχή κίνδυνο.

Drone footage shows a home consumed by flames as lava pours into the town of Grindavik, Iceland. pic.twitter.com/8jZkE58iIX — CBS News (@CBSNews) January 15, 2024

Σύμφωνα με τον Guardian, σε διάστημα δύο εβδομάδων έγιναν δύο εκκενώσεις, με 4.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Η τελευταία ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής κοντά στο Γκρίνταβικ, την πόλη που είχε εκκενωθεί και πάλι τον Νοέμβριο.

Η λάβα απείλησε ξανά την κοινότητα χθες, αλλά η πρωθυπουργός Κατρίν Γιακομπσντότιρ είπε ότι τα εμπόδια είχαν «πετύχει τον σκοπό τους» και κατεύθυναν μεγάλο μέρος της ροής μακριά. Ωστόσο, η εμφάνιση μιας νέας ρωγμής «εντός της πόλης» παρέκαμψε τα εμπόδια και η λάβα έχει «ήδη φτάσει σε πολλά σπίτια».

«Προφανώς αυτό αλλάζει πραγματικά τον σχεδιασμό. Επειδή ανακοινώσαμε χθες ότι ανησυχούσαμε κυρίως για ρωγμές και ρήξεις κάτω από την πόλη, αλλά τώρα έχουμε μια ηφαιστειακή έκρηξη ακριβώς μέσα στην πόλη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.»

Video shows fiery lava flows setting houses ablaze in Grindavik, Iceland, after a volcano erupted for the second time in less than a month pic.twitter.com/8RpXRdcbUo — Reuters (@Reuters) January 15, 2024

Πρόκειται για τη χειρότερη έκρηξη της Ισλανδίας τα τελευταία 50 χρόνια.

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στη χερσόνησο αυτή είχε αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου, μετά την πλήρη εκκένωση από τις αρχές της πόλης Γκρίνταβικ -από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι, και το κλείσιμο των σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Δείτε το live:

Η λάβα έφτασε σε σπίτια