Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Μέσα στην πόλη Γκρίνταβικ η λάβα (vids)

Στο χειρότερο σενάριο φαίνεται να εξελίσσεται η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία καθώς μία νέα ρωγμή έχει παρακάμψει τα εμπόδια για την προστασία της πόλης Γκρίνταβικ από τη λάβα με την πρωθυπουργό της χώρας να αποκαλεί την κατάσταση «πολύ σοβαρή».

Η ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής κοντά στο Γκρίνταβικ, την πόλη που είχε εκκενωθεί και πάλι τον Νοέμβριο.

The lava flow has reached town in Grindavik and is burning many homes.#Grindavik #Iceland #IcelandVolcano #IcelandNews #volcano pic.twitter.com/vt1wC0XqeM