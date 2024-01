Ισλανδία: Έκρηξη ηφαιστείου στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας (vid)

Ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στη νοτιοδυτική Ισλανδία, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την πέμπτη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο Ρεϊκιάνες από το 2021.

BREAKING: A volcano in Iceland erupted after hundreds of earthquakes shook the Reykjanes peninsula, prompting evacuations in a town near where a fissure opened up and spewed lava last month pic.twitter.com/cHWrBl5AzM

Η πιο πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου στην χερσόνησο αυτή είχε αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου, μετά την πλήρη εκκένωση από τις αρχές της πόλης Γκρίνταβικ --από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 4.000 άνθρωποι-- και το κλείσιμο των σπα Blue Lagoon, που αποτελούν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

🚨#BREAKING: Iceland Volcano has erupted for the Second Time now being extremely Dangerously Close to the town of Grindavík



📌#Grindavík | #Iceland



Currently After powerful earthquake swarms shaking the country's southwestern Reykjanes Peninsula volcano has erupted for the… pic.twitter.com/anh2kp23I8