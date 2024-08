Μάντσεστερ: Μια νεκρή και δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι - Συνελήφθη ο δράστης

Μία 43χρονη έχασε τη ζωή της και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ένας 22χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι σήμερα το πρωί στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο δράστης συνελήφθη στην περιοχή Gorton κοντά στο Longsight, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Greater Manchester.

A 43-year-old woman has died & two other people, a 17 year old girl & a 64 year old man have sustained life-threatening injuries after receiving "serious stab wounds" in Manchester. Police say the perpetrator was known to the victims.https://t.co/4TtbPTdlP5