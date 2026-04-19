Μαλαισία: Εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι από πυρκαγιά στη Σαμπάχ

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από πυρκαγιά που κατέστρεψε περίπου 200 σπίτια σε ένα παραθαλάσσιο χωριό στην πολιτεία Σαμπάχ της Μαλαισίας την Κυριακή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bernama.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την πυρκαγιά στην περιοχή Σαντακάν γύρω στις 1:32 π.μ. (17:32 GMT), όπως ανέφερε στο Bernama ο επικεφαλής της πυροσβεστικής και διάσωσης της περιοχής, Τζίμι Λαγκούνγκ.



«Οι ισχυροί άνεμοι και η στενή γειτνίαση των σπιτιών προκάλεσαν την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι συνθήκες της άμπωτης δυσχέραναν επίσης την πρόσβαση σε ανοιχτή πηγή νερού», δήλωσε ο Λαγκούνγ.



Σύμφωνα με το Reuters, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα χωριά της Σαμπάχ, τα οποία χαρακτηρίζονται από ξύλινα σπίτια χτισμένα πάνω σε πασσάλους και φιλοξενούν μερικές από τις φτωχότερες κοινότητες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων πολλών ομάδων απάτριδων και αυτοχθόνων.

Περίπου 445 άτομα έχουν εκτοπιστεί μέχρι στιγμής, ανέφερε το Bernama, επικαλούμενο ανεπίσημα στοιχεία για άτομα που έχουν καταγραφεί σε ένα προσωρινό κέντρο παροχής βοήθειας στο Σαντακάν.



Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συντονίζεται με τις αρχές της Σαμπάχ για την παροχή βασικής βοήθειας και προσωρινής στέγασης στους πληγέντες.

«Προτεραιότητα τώρα είναι η ασφάλεια των θυμάτων και η άμεση βοήθεια επί τόπου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

