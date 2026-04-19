Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, σε μια σειρά εκτοξεύσεων που πραγματοποίησε η Πιονγιάνγκ με στόχο να επιταχύνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Το περιστατικό αποτελεί την έβδομη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα φέτος και την τέταρτη τον Απρίλιο, μετέδωσε το Reuters.

«Καθώς οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στο Ιράν, η Βόρεια Κορέα θεωρεί ότι αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να αναβαθμίσει τη πυρηνική της ισχύ και τις πυραυλικές της δυνατότητες», δήλωσε ο Λιμ Εουλ-τσουλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κιουνγκνάμ.

Το γραφείο του Προέδρου της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση για θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.



Τέτοιες δοκιμές παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά του πυραυλικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας. Η Πιονγιάνγκ απορρίπτει την απαγόρευση του ΟΗΕ και υποστηρίζει ότι παραβιάζει το κυριαρχικό της δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κοντά στην πόλη Σίνπο, στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας, γύρω στις 6:10 π.μ., σύμφωνα με δήλωση του στρατού της Νότιας Κορέας.

Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι πιστεύεται ότι έπεσαν κοντά στην ανατολική ακτή της Κορεατικής Χερσονήσου και δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία εισβολή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας.

Οι εκτοξεύσεις γίνονται την ώρα που η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μια σύνοδο κορυφής στα μέσα Μαΐου, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συζητήσουν για τη Βόρεια Κορέα.