Μακρόν σε Ζελένσκι: Η ευρωπαϊκή υποστήριξη στο Κίεβο δεν θα εξασθενήσει λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε σήμερα τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η επιστροφή της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης στο διεθνές προσκήνιο δεν θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη στο Κίεβο.

«Ο πολλαπλασιασμός των κρίσεων δεν θα αποδυναμώσει σε καμία περίπτωση τη γαλλική και ευρωπαϊκή υποστήριξη στην Ουκρανία, η οποία θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί», τόνισε ο Μακρόν στον Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Μακρόν και Ζελένσκι συζήτησαν επίσης για τις «ανάγκες» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ενόψει του χειμώνα, καθώς η Ουκρανία θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι οι ενεργειακές υποδομές της θα βρεθούν ξανά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι η χώρα του αποδίδει «μεγάλη σημασία στη στρατιωτική βοήθεια από τη Γαλλία», η οποία έχει ήδη παραδώσει αυτοκινούμενα πυροβόλα Caesar και έχει υποσχεθεί πυραύλους SCALP μεγάλου βεληνεκούς.

During my today’s talks with French President Emmanuel Macron and Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre, we discussed, among other things, the situation in the Middle East.



It's important that our views coincide. The main goal is to avoid further escalation in the region and… pic.twitter.com/VJcyo8SQT2