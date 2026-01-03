Μακρόν: Ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχθηκε από τη δικτατορία Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας σε ανάρτησή του ότι «ο λαός της Βενεζουέλας έχει σήμερα απαλλαγεί από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο». Παράλληλα, σημείωσε ότι η μετάβαση της Βενεζουέλας προς μία νέα πολιτική κατάσταση θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ειρηνικό, δημοκρατικό και με σεβασμό στη θέληση του λαού της.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την ευχή ο Ενμούντο Γκονσάλες Ουρουτία, ο οποίος εξελέγη το 2024, να μπορέσει να διασφαλίσει γρήγορα και ομαλά τη μετάβαση αυτή, αποκαθιστώντας τη θεσμική ομαλότητα στη χώρα.

The Venezuelan people are today rid of Nicolás Maduro’s dictatorship and can only rejoice.



By seizing power and trampling on fundamental freedoms, Nicolás Maduro gravely undermined the dignity of his own people.



The upcoming transition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 3, 2026

Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο

Νωρίτερα η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, τονίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη» και πως ο λαός της χώρας «αξίζει να ζήσει ελεύθερος ύστερα από χρόνια καταπίεσης».

Η Μέτσολα επανέλαβε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναγνωρίζει τον Νικολάς Μαδούρο ως νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες.