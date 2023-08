Μακρόν: Κινδυνεύει να αποδυναμωθεί η Ευρώπη και η Δύση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα για τον «κίνδυνο αποδυνάμωσης» της Ευρώπης και της Δύσης στο υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο.

Το πλαίσιο αυτό «έχει μάλλον σκληρύνει», «περιπλέκεται» και «ενέχει τον κίνδυνο αποδυνάμωσης της Δύσης και πιο ειδικά της Ευρώπης μας», δήλωσε ο Μακρόν μιλώντας στους Γάλλους πρεσβευτές που βρίσκονται στο Παρίσι για την ετήσια συνάντησή τους, αναφερόμενος κυρίως «στην ανάδυση (νέων) μεγάλων, διεθνών δυνάμεων».

Παράλληλα ο Γάλλος πρόεδρος «χαιρέτισε» το έργο των Γάλλων διπλωματών οι οποίοι εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες, κάνοντας ειδική αναφορά στην κατάσταση στον Νίγηρα.

«Η Γαλλία και οι διπλωμάτες είναι αντιμέτωποι τους τελευταίους μήνες με καταστάσεις σε κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες χώρες, είτε πρόκειται για το Σουδάν όπου η Γαλλία ήταν υποδειγματική, ο Νίγηρας αυτή τη στιγμή και χαιρετώ τον συνάδελφό σας και τους συναδέλφους σας που μας ακούν από το πόστο τους», τόνισε ο Μακρόν.

