Σούνακ - Μακρόν: Ιστορική ημέρα η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ χαιρέτισε μια «ιστορική ημέρα» για το ΝΑΤΟ αφού το ουγγρικό κοινοβούλιο, έδωσε το «πράσινο φως» σήμερα (26/02) για την ένταξη της Σουηδίας, το τελευταίο βήμα για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο ΝΑΤΟ πολύ σύντομα», δήλωσε ο Σούνακ με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

A historic day for our alliance.



Sweden, we are looking forward to welcoming you to @NATO very soon. https://t.co/uuNuGLzBcs