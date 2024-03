Μακρόν και Λούλα εγκαινιάζουν υποβρύχιο που κατασκευάστηκε στη Βραζιλία από τη Naval Group

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Βραζιλίας εγκαινίασαν την Τετάρτη ένα υποβρύχιο που κατασκευάστηκε στη χώρα της Νότιας Αμερικής με γαλλική τεχνολογία, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αποσκοπεί στην κατασκευή του πρώτου πυρηνικού υποβρυχίου της Βραζιλίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα παρέστησαν σε τελετή στο ναυπηγείο Itaguai κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου καθελκύστηκε το τρίτο πετρελαιοκίνητο υποβρύχιο που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο μιας συνεργασίας ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρώτη κυρία της Βραζιλίας Τζάνια ντα Σίλβα έσπασε ένα μπουκάλι σαμπάνιας στην πλώρη του υποβρυχίου Tonelero και οι δύο πρόεδροι ενεργοποίησαν την καθέλκυση του σκάφος τύπου Scorpene.

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2008 κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προεδρικής θητείας του Λούλα, αποτελεί σύμπραξη με τον γαλλικό όμιλο Naval Group, στον οποίο ο αμυντικός εργολάβος Thales κατέχει το 35% των μετοχών.

Το πρόγραμμα, που ονομάζεται ProSub, είναι το μεγαλύτερο έργο διεθνούς συνεργασίας της Βραζιλίας στον αμυντικό τομέα, δήλωσε ο Λούλα, και έχει ως στόχο να προστατεύσει την κυριαρχία της στα ύδατα από όπου προέρχεται το 85% του πετρελαίου της χώρας και το 75% του φυσικού αερίου της.

Cette photographie dit la reconnaissance de l’excellence française et la grande qualité des relations entre le Brésil et la France.



Merci aux équipes qui ont conçu le Tonelero, troisième sous-marin de notre partenariat, ainsi qu’à @LulaOficial et @JanjaLula pour leur confiance. pic.twitter.com/Bx4u6gD4Eq