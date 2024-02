Έφτασαν στα ναυπηγεία της Naval Group στη Γαλλία, τα τμήματα της τρίτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Φορμίων», γνωστής ως Belh@rra, που κατασκευάστηκαν στα ναυπηγεία Σαλαμίνας, για τη μετέπειτα συναρμολόγησή τους.

Η κατασκευάστρια Naval Group, η οποία ανακοίνωσε και την άφιξη των «blocks», δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες από τα ναυπηγεία της στο Λοριάν της Γαλλίας, σε ανάρτησή της στο Χ.

«Χάρη στους ευνοϊκούς ανέμους, τα μπλοκ που κατασκευάστηκαν στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας της FDI Φορμίων, που προορίζονται για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, έφτασαν νωρίτερα στα ναυπηγεία του Lorient! Τα μπλοκ θα τοποθετηθούν στην ξηρά δεξαμενή δίπλα στη φρεγάτα FDI Νέαρχος» ανέφερε η εταιρεία.

[#Navgreek] ⚓🇬🇷 Thanks to favorable winds, the blocks manufactured at Salamis Shipyards of the #FDI Formion, intended for the @NavyGR , have arrived early at the Lorient shipyard!

The blocks will be layed in the dry dock next to FDI Nearchos. pic.twitter.com/1NMGiA4jjI