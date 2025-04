Ουκρανία: Στους 32 οι νεκροί από η ρωσική εισβολή στο Σούμι - Τι είπαν Μακρόν, Κάλας και Μελόνι

Στους 32 ανέρχονται οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στους 83 εκείνοι που τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που έλαβε χώρα στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός των Εσωτερικών, Ιχορ Κριμένκο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, είναι μία από τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

«Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων», ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με ένα βίντεο το οποίο κατέγραφε σορούς στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

Από πλευράς του, ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, είχε σημειώνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «οι Ρώσοι χτύπησαν την πόλη Σούμι με πυραύλους, σκοτώνοντας αμάχους».

Νωρίτερα την Κυριακή (13/04), η Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει ότι μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τα 55 που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας με στόχο περιοχές της βόρειας, νότιας και κεντρικής Ουκρανίας.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τι συνέβη στα υπόλοιπα drones.

Παράλληλα, την επείγουσα ανάγκη επιβολής μιας παύσης του πυρός από τη Ρωσία στην Ουκρανία υπογραμμίζει η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, όπως έγραψε την Κυριακή στην πλατφόρμα X (πρώην Twiiter) ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν, μετά το πυραυλικό πλήγμα στην καρδιά της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, που σκότωσε τουλάχιστον 32 ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 83.

«Ο καθένας γνωρίζει ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί αυτόν τον πόλεμο. Σήμερα, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία μόνη της επιθυμεί να συνεχίσει με τον πόλεμο, δείχνοντας την περιφρόνησή της για την ανθρώπινη ζωή, το διεθνές δίκαιο, αλλά και τις διπλωματικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ», πρόσθεσε ο Μακρόν.

